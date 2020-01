© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocatorino a chi? Radja Nainggolan è più in forma che mai. Autore ieri pomeriggio del suo quinto gol stagionale (più cinque assist), il centrocampista del Cagliari ha mandato infatti un segnale chiaro, chiarissimo proprio a chi lo ha bocciato categoricamente l'estate scorsa. "Guastatore avanzato, con un po' di fortuna fa gol a Conte che lo aveva ripudiato. Rivincita sul campo, la più bella", è difatti l'analisi odierna de La Gazzetta dello Sport sulla sua prestazione contro l'Inter. Senza alcun dubbio tra i migliori del suo ruolo in Serie A, non è un caso che i suoi ex tifosi decidano di applaudirlo nonostante la rete dell'1-1. Pioggia inevitabile, dunque, di 7 e 7,5 in pagella per il belga.

Questi tutti i voti di Radja Nainggolan:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoCagliari: 7,5