Le pagelle di Nainggolan: la svolta non arriva, tradisce il fido Spalletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entra nel secondo tempo supplementare e incide in negativo, a causa del rigore fallito che ha di fatto consegnato la qualificazione in semifinale di Coppa Italia alla Lazio. "L'avventura nerazzurra proprio non ne vuole sapere di svoltare", è il giudizio di TMW. "Dal dischetto sceglie la potenza e la traiettoria centrale, regalando la semifinale ai suoi grandi rivali e tradendo il fido Spalletti", aggiunge Fcinternews.it. Bocciato, dunque, Radja Nainggolan in occasione dell'eliminazione patita dall'Inter.

I voti dei quotidiani:

La Gazzetta dello Sport sv

Tuttosport 5

Corriere dello Sport 5

Corriere della Sera sv

Tuttomercatoweb.com 4,5

Fcinternews.it 4,5