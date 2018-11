Le pagelle di Nainggolan: Non sta bene e si vede. Opaco a San Siro

© foto di PHOTOVIEWS

Il suo recupero sembrava essere la più bella notizia in vista della gara contro il Barcellona a San Siro ma Radja Nainggolan non è riuscito a entrare in partita e Spalletti non ha potuto fare altro che toglierlo dopo i primi 45'. Troppo presto, il belga non stava ancora bene e si è visto: non è mai riuscito a cambiare passo e a mordere le caviglie degli avversari. Non è stata la sua serata ma si riprenderà presto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 5