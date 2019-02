© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan sta pian piano tornando a essere un vero Ninja e anche la trasferta di Firenze ha fatto vedere buone cose da parte del belga che ha fornito l'assist per il pareggio di Vecino oltre che aver dato molta sostanza alla mediana nerazzurra. In calo nella ripresa con Chiesa che in paio di occasioni lo ha lasciato sul posto ma tutto sommato la sua gara al Franchi è stata positiva.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5