Le pagelle di Neres: un quarto d'ora da Messi. Un tempo di gran calcio

Il gol, ma non solo: David Neres ha disegnato calcio per un tempo intero, abbiamo scritto su TMW, con un bell'8. Nell'1-1 tra Ajax e Juventus di ieri, non è stato fermo un attimo, ha scritto il Corriere dello Sport. Più limitato l'apprezzamento de La Gazzetta dello Sport: "Ha un quarto d'ora nella ripresa in cui sembra Messi". Voti comunque più che positivi, per il brasiliano dei Lancieri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7