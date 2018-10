Le pagelle di Neymar: gioca come se il Parco dei Principi fosse solo suo

© foto di J.M.Colomo

Qualche giochino da circo e il primo passaggio a Cavani in Champions: gioca da solo, il problema di Neymar è questo secondo la Gazzetta dello Sport, più dura nel giudizio che nella valutazione del brasiliano. Il Corriere dello Sport non si sposta molto nella sua critica: partita di un egoismo sfrenato, gioca come se il Parco dei Principi fosse solo suo.

Gazzetta dello Sport: voto 5,5

Corriere della Sera: voto 5,5

Corriere dello Sport: voto 5,5

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5