Le pagelle di Neymar - si mangia due gol incredibili ma è l'anima del PSG

Non sembrava la sua serata visto i gol che si è mangiato nel corso del primo tempo, ma poi l'animo del campione ha permesso a Neymar di trascinare i compagni a una semifinale che sembrava ormai persa. Per la Gazzetta dello Sport anche se la sua partita è "più croce che delizia" è l'unico a crederci e provarci fino in fondo. Per il Corriere dello Sport in campo sono andati due Neymar diversi, uno che scarta tutti e arriva al limite dell'area e uno che entra negli ultimi metri e si perde. Il Corriere della Sera sottolinea i due gol mangiati, ma "la sua qualità è decisiva". Il voto in pagella di Tuttosport è la media tra l'8 che meriterebbe per il "panico che semina" e il 5 per le "clamorose occasioni sbagliate". Infine TMW è comunque sempre lui "la vera anima del PSG".

I voti:

TMW: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5