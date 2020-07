Le pagelle di Nicola: espulso e arrabbiato. Ora il Genoa si inguaia

vedi letture

In una partita da vincere, il Genoa di Davide Nicola si fa travolgere 5-0 e ora deve aspettare l'ultima giornata per conquistare la salvezza. Voti bassi per il tecnico, che scegliamo come immagine di una squadra in difficoltà. Espulso, sarà il primo a essere arrabbiato, come scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 4 in pagella. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport e Tuttosport: "la sua squadra viene travolta, lui espulso".

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5