Le pagelle di Nkoulou: blackout nella ripresa, rischia nel finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il doppio vantaggio la difesa del Torino si addormenta e regala due gol al Frosinone, permettendo alla squadra di Longo di trovare il momentaneo pareggio. Blackout di 6 minuti di Nkoulou nella ripresa, sbanda e permette al Frosinone di segnare, scrive La Gazzetta dello Sport. È il peggiore del Toro anche per TMW: nel finale perde un pallone sanguinoso e per poco il Frosinone non trova la rete del pari.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

La Stampa: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5