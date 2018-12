© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la buonissima stagione di Nicolas N'Koulou, difensore centrale camerunense del Torino. Le sue prestazioni continuano a mietere consensi, perché rapido in marcatura e ottimo nei colpi di testa. Voti praticamente tutti intorno il sette nella sfida contro l'Empoli, come quello di TMW. "È fra i migliori del Toro, non solo per il gol che apre le marcature e permette ai suoi di andare negli spogliatoi con il vantaggio in tasca. In difesa non sbaglia praticamente nulla, tanto in copertura quanto in fase di ripartenza".

Tuttosport : 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

TuttoMercatoWeb.com: 7