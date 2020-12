Le pagelle di Nzola: è già a sei gol. Imprendibile, tra i migliori della Serie A

Sei gol alla prima stagione in Serie A, tuttocampista che pensa pure a segnare. I voti per il talento di casa Spezia sono alti. Migliore in campo, dopo Gollini prende la media voto più alta di tutta la giornata. Straordinario e strepitoso, è l'arma in più di Italiano e si capisce perché lo abbia voluto e cercato, per confermarlo, fino agli ultimi giorni del mercato estivo. Ciclonico, lo definisce La Gazzetta dello Sport. Una forza della natura, per TMW. Imprendibile, di fatto, M'bala Nzola è il migliore in assoluto della gara.

Tuttomercatoweb.com 7.5

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7.5

Corriere dello Sport 7.5