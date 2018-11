Le pagelle di Nzonzi - Leader in mediana, la miglior gara in giallorosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza dubbio la miglior gara da quando veste la maglia della Roma. Nello stadio che lo ha incoronato campione del mondo, Steven Nzonzi si muove da leader in ogni zona del campo, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche se cala un po’ nella ripresa, alla fine recupera più palloni di tutti (12) e vince più contrasti, giocando sempre a 2-3 tocchi. Voto 7 anche per Il Messaggero: "Domina col fisico e la qualità, è ovunque e in chiunque. Il suo dirimpettaio Akhmetov è giocatore di qualità, spesso lo mette sulla difensiva. A volte va in bambola ma non solo lui. Bene, comunque".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

Il Tempo: 7

Vocegiallorossa.it: 6,5