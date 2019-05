© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka a gennaio è tornato in Italia con una gran voglia di fare bene e affermarsi anche in Serie A. E caso ha voluto che proprio lui dovesse segnare i gol più pesanti della stagione dell'Udinese. Due, ancora una volta. La seconda doppietta di fila, dopo Frosinone, vale tre punti e quasi la permanenza in A per i bianconeri. E per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 7,5 in pagella, ovviamente migliore in campo. Stesso voto da Tuttosport e mezzo in più dal Corriere dello Sport. Mezzo voto in meno, invece, da La Gazzetta dello Sport, che ne elogia le doti d'elevazione e fisico messe al servizio dei compagni.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7