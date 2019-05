© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stafano Okaka grande protagonista al Benito Stirpe di Frosinone. Due gol che valgono un pezzo di salvezza per l'Udinese nel giorno della sua prima doppietta in assoluto in Serie A. Primo gol di forza, secondo da opportunista servito alla grande da Lasagna. A gennaio i bianconeri non hanno certo sbagliato a puntare su di lui e Tudor ha fatto un ottimo lavoro creando una coppia molto interessante nel suo attacco. Manca poco alla salvezza e il merito, soprattutto ieri, è dell'ex centravanti di Roma e Sampdoria.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5