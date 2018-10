Le pagelle di Ola Aina: la nuova freccia a tutta fascia dell'arco di Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Decisivo e sfortunato. Ola Aina ieri sera avrebbe meritato il suo primo gol con la maglia del Torino, invece il suo diagonale ha sbattuto prima sul palo e poi sulla schiena di Lafont con la conseguente autorete del portiere della Fiorentina. Una carambola che non gli ha comunque impedito di esultare. Non solo per aver propiziato l'1-1, ma anche per una prova coraggiosa su tutta la fascia. Anche quando il Toro è calato, nella ripresa, il laterale inglese ha continuati infatti a spingere senza mai fermarsi. Sicuramente una buona notizia per Mazzarri, pronto ad aggiungere una freccia in più al suo arco.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5