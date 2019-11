© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Fiducia ripagata: meno tempo e regia, ma più garra e protezione di Cigarini. Pensa e segna il 2-0 con un timing perfetto", La Gazzetta dello Sport analizza così la prova sontuosa del giovane centrocampista Christian Oliva contro l'Atalanta. Alla sua quinta presenza stagionale, l'uruguaiano si presenta infatti strappando un pallone e mandando quasi in gol Simeone con un lancio di trenta metri. Mura le (poche) offensive avversarie, confeziona il gol del raddoppio innescando lo stesso Cholito e concludendo personalmente in rete. La ciliegina su una prestazione davvero straordinaria. Chapeau, il Cagliari di Maran ha scoperto di avere già in casa un altro talento dal roseo avvenire. Voto 7,5, dunque, quasi all'unanimità per l'ex Nacional.

Questi i voti di Christian Oliva:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoCagliari: 7,5