Le pagelle di Olsen: almeno un sorriso c'è. Lo svedese cresce

© foto di Insidefoto/Image Sport

Critiche inevitabili per chi arriva dopo Alisson, ma Robin Olsen cresce giornata dopo giornata e in questo momento uno dei pochi sorrisi in casa Roma lo regala proprio lui. Il Corriere della Sera lo premia con un bel sette in pagella, meno munifici gli altri quotidiani, ma di certo la prova del portiere scandinavo è positiva contro il ChievoVerona. Grande parata sul tentativo, involontario, di autogol di Dzeko, non può nulla sulle traiettoria di Birsa e Stepinski.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Tuttosport: voto 6

Corriere della Sera: voto 7

TuttoMercatoWeb.com: voto 6,5