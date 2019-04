© foto di Federico Gaetano

"Disastro svedese". Le aperture di oggi non ci vanno tanto per il sottile, Robin Olsen ieri ha giocato probabilmente una delle sue peggiori partite con la maglia della Roma. A chiudere anzitempo il match è proprio il suo errore sul cross di Callejon che porta al raddoppio del Napoli. Un regalo di Pasqua anticipato che in cambio gli restituisce soltanto tante gravi insufficienze. Due 4 e due 4,5, mentre Vocegiallorossa è leggermente più generosa con 5. Il dopo-Alisson non convince affatto e in estate potrebbe già arrivare l'addio.

TMW 4

La Gazzetta dello Sport 4,5

Tuttosport 4,5

Il Messaggero 4

Vocegiallorossa 5