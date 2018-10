Le pagelle di Olsen: il migliore della Roma, evita la goleada

© foto di Federico Gaetano

Il migliore in campo della Roma contro la Spal è stato Robin Olsen. Il che la dice lunga sulla prestazione dei giallorossi. 6,5 il voto assegnato dalla Gazzetta dello Sport: "Abbandonato dai suoi difensori, lo svedese fa due miracoli su Petagna che evitano la goleada. Sfortunato, ma vivo". Il Messaggero assegna un 7 in pagella all'estremo difensore svedese: "Le tre parate su Petagna evitano una figuraccia colossale. La doppietta che incassa la fa diventare solo una semplice figuraccia. Un merito". La musica non cambia su TMW: " Il migliore della Roma. E questo la dice lunga sulla prova dei giallorossi. Salva il risultato in almeno 3 occasioni, due delle quali su Petagna nel secondo tempo. Buona prestazione personale".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 6

Tuttomercatoweb.com: 5,5