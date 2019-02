© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Olsen sognava da tempo una notte da protagonista come quella di ieri contro il Bologna. Una serata da supereroe come suggerisce il suo nome di battesimo, che ha ricordato le grandi notte di Alisson e che ha permesso alla Roma di dare continuità ai risultati e di tenere la scia del Milan nell'ottica della lotta per il quarto posto. Il Bologna, che pareva la perfetta vittima sacrificale di un normale lunedì di Serie A, si è presentata all'Olimpico con grande determinazione e in un formato mai visto nel corso di questa stagione. In sintesi, il portiere svedese è stato preso a pallate e ha parato quasi tutto. Solo Sansone è riuscito a segnargli all'ennesima occasione, ma se la Roma ha vinto anche ieri, il merito è gran parte del proprio portiere.

I VOTI:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Il Corriere dello Sport: 8

Il Messaggero: 7,5

Il Corriere della Sera - Ed. Roma: 8