Dalla doppietta contro il Barcellona nella magica notte di Anfield, al gol che ha consegnato definitivamente la Champions League nelle mani del suo Liverpool. Anche ieri sera Divock Origi è stato protagonista, l’uomo del destino per Jurgen Klopp. “E' l'uomo del destino - scrive TMW - piovuto dal cielo, nelle notti di Champions. In casa col Barcellona, oggi in finale. Rinato, rilanciato, ora campione e pronto per un ruolo da protagonista”.

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7