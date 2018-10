Le pagelle di Orsolini: comincia a diventare adulto. Prima volta in Serie A

La prima volta non si scorda mai e Federico Orsolini ha scelto il giorno giusto e il momento giusto per segnare il suo primo gol in Serie A. Decisiva la sua rete nella sfida contro l'Udinese e come scrive oggi La Gazzetta dello Sport "al secondo anno di Bologna può cominciare a diventare adulto". Anche un palo nella sua splendida domenica e Inzaghi spera che possa essere soltanto la prima di una lunga serie di partite positive del giovane classe 1997.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5