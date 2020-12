Le pagelle di Orsolini: entra e il Bologna risorge. Assist illuminato, tanto sacrificio

vedi letture

Non segna, ma è comunque decisivo. Riccardo Orsolini cambia la serata del suo Bologna, che con le invenzioni del fantasista trova il pareggio contro l’Atalanta. “Entra lui e il Bologna risorge”, scrive La Gazzetta dello Sport (voto 7), mentre Tuttosport spiega: “Assist illuminato e tanto sacrificio per la squadra”. 6,5 per il Corriere dello Sport: “Entra con voglia, dà il pallone a Tomiyasu per il gol che riapre la partita. Pericoloso”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5