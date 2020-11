Le pagelle di Osimhen: corsa da purosangue, ma la mira è decisamente rivedibile

Non la miglior giornata, quella vissuta da Victor Osimhen e più in generale del suo Napoli. Il Sassuolo fa la voce grossa contro gli azzurri, anche per “colpa” proprio dell’attaccante nigeriano che spreca diverse palle gol: “Accentratore non del gioco ma dell'azione offensiva: le tre occasioni migliori della gara capitano sui suoi piedi, ma non è freddo nello sfruttarle”, scriviamo su TMW. Della stessa opinione la Gazzetta, mentre il Corriere dello Sport sottolinea soprattutto l’errore dell’1-0 “a porta spalancata”. L'accento del quotidiano però cade anche sull’azione successiva: “Spara alto dopo una galoppata da purosangue”.