Le pagelle di Osimhen - Entra dopo un'ora di gioco e mette le ali al Napoli: è già indispensabile

Il Napoli ha trovato il suo nuovo punto di riferimento: Victor Osimhen. Entrato al 62' al posto di Demme nella gara d'esordio contro il Parma, l'attaccante nigeriano ha infatti messo le ali alla squadra di mister Gattuso, subito diversa nel modulo e soprattutto nell'approccio. "Entra e spacca la partita. Uno spettacolo vederlo trascinarsi dietro gli avversari. Di lui non si può fare a meno", scrive non a caso La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria per 2-0 dei partenopei. "La spacca in un nanosecondo ma, soprattutto, conferisce il sorriso a un Napoli spento, in cui magicamente, con lui, compaiono allegria e sorriso", risponde il Corriere dello Sport. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, De Laurentiis può sicuramente sorridere: l'ex Lille sembra già indispensabile nello scacchiere partenopeo.

Questi tutti i voti odierni di Victor Osimhen:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7