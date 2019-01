Le pagelle di Ospina: due parate, tanto gli basta per salvare il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bastano due parate a David Ospina per prendersi la palma di migliore in campo (insieme a Malcuit) di Milan-Napoli. Due interventi decisivi, gli unici della sua partita, che inchiodano il risultato sullo 0-0. Sceso in campo a sorpresa, il portiere colombiano salva il Napoli prima su Piatek e poi su Musacchio. E dai quotidiani piovono i voti positivi: 7 da La Gazzetta dello Sport, mezzo punto in meno da Corriere della Sera e Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7