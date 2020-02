vedi letture

Le pagelle di Padelli: i compagni non si fidano. Reazione da tartaruga su Milinkovic

Dopo il derby con il Milan, e le voci di mercato relative a Emiliano Viviano, tutti i riflettori all'Olimpico erano puntati su Daniele Padelli. Alti e bassi all'Olimpico per il portiere nerazzurro, La Gazzetta dello Sport stecca Padelli con un 5 in pagella: "Vero che non vedere partire il pallone, ma la reattività nell'andare giù su Milinkovic è quella di una tartaruga. Il riscatto (parziale) su Immobile non sposta il risultato". 5,5 dai colleghi di FcInterNews.it: "Che i compagni non si fidino di lui lo testimoniano gli interventi di De Vrij e Skriniar che lo anticipano su palloni che dovrebbero essere di sua competenza. Nel secondo caso arriva addirittura il rigore del pareggio. Viene da chiedersi, vista l'analogia dei casi, se abbia chiamato il pallone. Lento sul sinistro di Milinkovic-Savic, reattivo su Immobile per evitare il 3-1".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 5,5

FcInterNews: 5,5