Le pagelle di Padelli: la seconda è un disastro. Tallone d'Achille Inter

Seconda consecutiva da titolare per Daniele Padelli, che con l'Inter esce vincitore dal derby ma a livello personale sbaglia, soprattutto sul gol di Ibra. La bocciatura più pesante? Quella del Corriere della Sera, che gli rifila 4 in pagella e spiega: "Dopo tre anni di panchina dolce panchina, la seconda esibizione di fila è un disastro totale". Il voto più alto è quello assegnato dal Corriere dello Sport, che assegna al portiere nerazzurro un 5,5 e sentenzia: "Finché c’è il palo a salvarlo, ok. Ma

quando la mira dei milanisti si fa più precisa li aiuta in tutt’e due i gol". Nel mezzo, i 5 de La Gazzetta dello Sport ("Il vero tallone d’Achille dell’Inter è la mancanza di un’alternativa di livello ad Handanovic") e Tuttosport.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

FcInterNews: 5