© foto di Federico Gaetano

Un primo tempo esemplare quello di Luca Paganini, non soltanto per il gol messo a segno ma anche per altre iniziative molto interessanti che lo fanno essere il migliore in campo del Frosinone per la sfida di ieri contro il Torino. Ritrova la rete in Serie A dopo quasi tre anni ma tutto questo non serve a niente ai canarini che con la sconfitta di ieri vedono la permanenza in Serie A sempre più complicata.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6