L'unica nota lieta di questo finale di stagione dell'Empoli è Marko Pajac, autore di un gran bel gol ieri contro il Bologna, che però non è servito a riaprire la lotta salvezza. E' furbo, preciso e per un po' fa sognare i tifosi ospiti al Dall'Ara. Illude con un gran tiro, non dà punti di riferimento. Ma quando cresce il Bologna viene messo sotto anche lui, tant'è che esce spolpato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quotidiano per il quale comunque non arriva alla sufficienza. Voti completamente diversi dal Corriere della Sera e da Tuttosport: uno lo premia con un 6,5, l'altro addirittura con il 7 in pagella.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5