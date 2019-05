© foto di Federico Gaetano

Secondo gol annullato di fila per Rodrigo Palacio, che nella sfida al Milan fa praticamente tutto per Mihajlovic: prima punta, poi seconda, poi persino l'interno nel 4-2-4 finale. Con alcuni spunti crea il panico nella difesa rossonera ma ha bisogno di Destro per il gol riapri-partita: la carta d'identità dice 37 anni, è l'unico "cruccio". Da clonare.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

BolognaNews.it: 5,5