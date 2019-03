Le pagelle di Palacio: campione senza tempo con la verve di un ragazzino

© foto di PhotoViews

Trentasette anni e non sentirli. Rodrigo Palacio contro il Bologna gioca con l'esperienza di un leader e la verve di un ragazzino, risultando il migliore in campo. Due assist più uno virtuale, ha grande sapienza e non sbaglia nessuna giocata. Dio lo conservi e il Bologna si salverà, perché è grazie all'ex Inter se riesce a fare a fette i granata. Per noi e La Gazzetta dello Sport la sua è stata una prova da 7,5 in pagella, per il Corriere della Sera addirittura da 8,5 in quanto dominatore assoluto e campione senza tempo. Schierato centravanti, l'argentino non dà punti di riferimento. E trascina il Bologna.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8,5