© foto di Federico Gaetano

"Highlander". Bastano le parole de La Gazzetta dello Sport per definire Rodrigo Palacio, "ragazzino terribile" (qui TMW) che a quasi 37 anni è il migliore in campo del Bologna nel derby emiliano contro la SPAL. Un gran gol, tanta corsa e la squadra presa sulle spalle. Probabilmente il Trenza non può bastare ai rossoblù per salvarsi, ma è ancora il giocatore di maggior qualità a disposizione di Simone Inzaghi e si vede anche dai voti: dal 7 in su.