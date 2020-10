Le pagelle di Palacio - "Fuga senza vittoria", pochissime le giocate decisive

"Fuga senza vittoria: trenta metri fatti, tiro fuori. Enciclopedico ma il graffio non affiora", questo il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Rodrigo Palacio nel match contro la Lazio. Partita non brillante per l'argentino, come commenta Tuttosport: "Primo tempo incolore, nella ripresa tenta qualche giocata delle sue ma sposta poco".

I VOTI DI PALACIO:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5