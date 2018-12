© foto di Federico Gaetano

L’impegno non manca mai. Rodrigo Palacio prova a prendere per mano il Bologna anche nel derby emiliano contro il Parma provando spesso a calciare in porta e risultando sempre utile a Pippo Inzaghi. Questo quando scrive la Gazzetta dello Sport: “La volata come fosse un dodicenne la fa anche nel finale: poi crolla dal solito spirito di sacrificio che mai gli manca. E’ quello che fa il tiro in porta e che resta imprescindibile. A 36 anni”. TMW invece scrive così: “Ottima prova nonostante le due gare ravvicinate: svaria su tutto il fronte, provando a diradare la densa difesa ducale”.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 5,5