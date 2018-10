Le pagelle di Palacio: subito decisivo. Inzaghi non può farne a meno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Rodrigo Palacio torna a essere decisivo e il Bologna sorride. Splendido il gol del momentaneo vantaggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, con un destro di prima intenzione su cross basso di Santander, ma la sua partita non si è certo chiusa qui. Lucido e in aiuto dei compagni finché gli regge il fiato, ragiona in modo diverso da tutti gli altri in campo. Sarà sempre più prezioso per la salvezza dei felsinei.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7