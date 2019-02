© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serata complicata per José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta ieri protagonista in negativo del 3-3 contro la Fiorentina. A pesare, nelle valtuazioni dell'argentino, soprattutto l'errore sul primo gol dei viola, quando regala palla a Chiesa a centrocampo e non riesce a riprenderlo. "Fino all'errore è inappuntabile", evidenzia il Corriere di Bergamo. Voti in linea con una prestazione non soddisfacente: dal 4 al 5 c'è di tutto, ma non si va oltre.