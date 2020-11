Le pagelle di Palomino: serata da cancellare, l’anticipo a tutti i costi non è la risposta

vedi letture

In un 5-0 è sempre difficile e poco utile cercare responsabili, ma nell’Atalanta travolta dal Liverpool uno dei peggiori in campo è stato senza dubbi José Palomino, quasi sempre in ritardo e senza mettere una pezza. Il difensore, scrive La Gazzetta dello Sport, si becca la rogna peggiore (Diogo Jota), però l’anticipo a tutti i costi non è l’antidoto giusto. Serata da cancellare, conclude il Corriere dello Sport.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 5