© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è arrivato il più classico dei gol dell'ex ma l'assist al bacio di Goran Pandev per Lazovic è valso quasi come una rete. Soltanto Karnezis gli ha negato la gioia in quello che è stato il suo stadio e quando il portiere non ci è arrivato è stata l'imprecisione a dirgli di no. Resta comunque uno dei migliori in campo nella formazione di Cesare Prendelli che ha raccolto un punto fondamentale in chiave salvezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 7

Tuttosport: 6