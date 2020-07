Le pagelle di Pandev: il faro della squadra, con lui la salvezza è più vicina

Davide Nicola lo aveva tenuto fuori nella sconfitta di Torino per preservarlo in vista della sfida più importante della stagione e per evitare un'ammonizione che sarebbe stata fatale. Alla fine, l'ex tecnico del Crotone ha avuto ragione: con Goran Pandev è tutta un'altra musica e il Genoa conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, battendo il Lecce nello scontro diretto. Il macedone è il faro della squadra: da un suo slalom nasce il gol di Sanabria, poi si fa apprezzare per l'esperienza con cui gestisce i momenti più complicati della partita. Assolutamente indispensabile.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Il Secolo XIX 7

Il Corriere dello Sport 6,5