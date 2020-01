© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol, i mille scatti, la lucidità con la quale sceglie le giocate, la pulizia di tocco e la voglia di un bimbo: così la Gazzetta descrive la prova di Goran Pandev, subito decisivo per Nicola e per il Genoa. Per il Corriere dello Sport il suo gol è il fiocco perfetto di una prestazione sontuosa, mentre TMW sottolinea il pizzico di sorte che lo aiuta in occasione del gol decisivo: ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

GenoaNews1893.it: 7