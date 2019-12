© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'età, Goran Pandev continua ad essere uno degli attaccanti più pericolosi del Genoa. Anche ieri contro il Torino ha messo in difficoltà la difesa granata e per la Gazzetta dello Sport è stato il migliore dei suoi: "Avesse fatto gol al 51' sarebbe stato il più bravo in campo. Ma resta il rossoblù più pericoloso e volitivo". Voto 6 dal Secolo XIX: "Avvio molto anonimo, non da lui. Di fronte ha un Bremer aggressivo e non la prende mai. Primo segnale di vita: un tacco e lanciare Ghiglione al 40' e subito dopo un tacco che invita Sturaro al tiro. Nella ripresa Motta lo accentra e da lì sale di tono e si inventa due ottimi assist per Favilli e Cassata".

Questi tutti i voti di Pandev:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Secolo XIX: 6