Le pagelle di Pandev: la media migliore in assoluto. Rinnovo e gol pesantissimo

vedi letture

Ancora una volta in gol, l'età non conta davvero per il macedone. E' Goran Pandev il migliore in assoluto della gara vinta per 2-0 dal Genoa contro la SPAL e come media voto anche il migliore di tutte le gare di ieri. Il rinnovo fino al 2021 e una rete pesantissima, che insieme a quella segnata da Lasse Schone garantisce al Genoa il controsorpasso sul Lecce. Adesso il Grifone non è più terzultimo, aggrappato alle reti di Pandev, che ora punta a raggiungere quota 100 gol in Serie A.

I VOTI DI PANDEV

Tuttomercatoweb 7.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7.5

Tuttosport 7.5

Corriere della Sera 7

Repubblica 7