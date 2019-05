© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dà qualità alla mediana del Milan, rovinando tutto con un'espulsione che rischia di condizionare fortemente le scelte di Gattuso in questo finale di stagione visto l'infortunio di Biglia e il caso intorno a Bakayoko. Per Lucas Paquetà bocciatura unanime stamattina, probabilmente il voto peggiore della sua avventura in Italia: fisicamente non al top, perde la testa e il Milan va in grossa difficoltà nel finale, in dieci e contro un avversario aggressivo come il Bologna di Mihajlovic.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

MilanNews.it: 5