© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giocava nella sua posizione, quella più congeniale, da trequartista. Peccato che perda palloni a ripetizioni, inventando a corrente alternata (molto meno che più). Così è un fiasco completo, tanto da essere sostituito a fine primo tempo, lasciando spazio a Rebic. Valutazioni gravemente insufficienti per quasi tutti, probabilmente è rimandato - e arretrato di nuovo sulla linea dei centrocampisti: Giampaolo non lo considera come un fantasista.

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5