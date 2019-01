© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quinta presenza consecutiva da titolare e già l'impressione che sia diventato un elemento indispensabile nello scacchiere tattico di Gattuso. Di Paquetà sorprende la velocità con cui si è inserito negli automatismi del Milan, oltre alla rapidità di pensiero e di azione, unite a una buona attitudine alla fase difensiva. "Altra prova convincente di Lucas, che è l’unico a giocare di fino in mezzo al campo. Limita alcuni leziosismi in zone del campo da bollino rosso e compie un paio di recuperi da mediano", scrive MilanNews.it. Solo La Gazzetta dello Sport lo giudica da 6, per tutti gli altri la sua prestazione è più che sufficiente.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Il Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

MilanNews.it 6,5