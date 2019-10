Le pagelle di Parolo: mai più regista. Lucas Leiva, dove sei?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per tanti anni Marco Parolo ha rappresentato il cuore della Lazio, ultimo a darsi per vinto e primo a lottare su ogni pallone. Ieri, nel match con l'Atalanta, un passaggio a vuoto. Per 45 minuti gioca in apnea e cade sotto i colpi di Gomez, tanto che sia noi di Tuttomercatoweb.com che i colleghi de Lalaziosiamonoi.it lo bocciamo con un 4,5. Primo tempo da incubo, poi viene sostituito, sul 3-0 in favore degli ospiti.

Voto comprensibile e condiviso dai quotidiani. Giudizio identico quello del Corriere della Sera, addirittura mezzo punto in meno (4) da Tuttosport. L'ex Cesena gioca da regista, non è il suo ruolo e si vede chiaramente. Dagli altri quotidiani arriva la mediocrità, 5, che di certo non lo salva. "Lucas Leiva, dove sei?" scrive La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport evidenzia l'incapacità ad arginare Gomez, che lo sfianca. E lo rende il peggiore dei biancocelesti.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4

Lalaziosiamonoi.it: 4,5