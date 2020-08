Le pagelle di Pasalic: gioca fuori ruolo ed è involuto, ma un altro Ilicic non c'è

vedi letture

Senza Josip Ilicic, contro il PSG potrebbe toccare a Mario Pasalic giocare nel tridente offensivo. Dopo una grande stagione, però, l'ex Chelsea è apparso involuto nelle ultime apparizioni. Lo sottolinea nella sua pagella Tuttosport, per il quale la sua prova è da 5. Stesso voto da Corriere dello Sport e Corriere della Sera, secondo cui "quasi non c'è" e "si vede solo in un'occasione". Mezzo punto in meno da noi di TUttomercatoweb.com e da La Gazzetta dello Sport: "Fa il solletico sia a Godin che a Bastoni", ricordando però che quello non è il suo ruolo "ma un altro Ilicic non c'è", scrive la Rosea.

I VOTI DI PASALIC:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5