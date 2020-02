vedi letture

Le pagelle di Pasalic - Il talismano di Gasp: gol vittoria già confezionato dalla panchina

"Impressionante impatto: entra e inventa dopo 19 secondi la palombella del sorpasso"; "Non serve scaldarsi, aveva voglia arretrata di gol: quel tiro è una pennellata, poi si sdoppia fra centrocampo e linee". Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport di oggi celebrano rispettivamente così la grande prova di Mario Pasalic contro la Roma. Il centrocampista dell'Atalanta, entrato al 59' al posto di Duvan Zapata, ieri sera ha impiegato d'altronde neanche mezzo minuto per realizzare il gol partita, cambiando fin da subito il match e confermandosi un vero e proprio "talismano" per mister Gasperini. Per il classe '95, ex Chelsea, parlano infatti numeri ben precisi: sette gol e tre assist, soltanto finora, in questa stagione.

Questi tutti i voti di Mario Pasalic:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoAtalanta: 7