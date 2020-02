© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tante polemiche per l'arbitraggio di Fabrizio Pasqua, direttore di gara di Juventus-Fiorentina, decisa da due rigori: il fischietto è stato attaccato pesantemente nel post-partita dal patron viola Comisso. E anche i voti dei quotidiani sportivi non sono positivi: 5 su quasi tutti gli organi di informazione. La Gazzetta dello Sport scrive: "sul primo rigore il Var lo salva, sul secondo non cambia idea ma sembra un errore". Voto negativo anche per il Corriere dello Sport: "non vede un fallo clamoroso di Igor su Ronaldo". E quanto al secondo rigore: "capiamo le proteste viola, ma non è una decisione scandalosa". Per Tuttosport "non dà mai senso di sicurezza". 5,5 sulle pagine del Corriere della Sera.

